Empoli a un passo dal pareggio, vince il Frosinone: graziato nel finale!

L’Empoli va vicinissima al pareggio, ma il Frosinone ha la meglio. La gara del Benito Stirpe termina 2-1 e Di Francesco guadagna tre punti.

CLAMOROSO FINALE – Frosinone-Empoli, valida per il 12° turno di Serie A, riserva qualche sorpresa nel finale di partita. Nel primo tempo il risultato resta inchiodato sullo 0-0, anche se i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio al 22′ grazie al gol di Marvin Cuni. L’arbitro però annulla la rete per fuorigioco, e il punteggio torna ad essere neutro. Solo dopo la sfida di sblocca sul serio: al 58′ è ancora l’attaccante albanese del Frosinone a rendersi protagonista e portata in vantaggio la sua squadra. Al 74′ tocca ad Arijon Ibrahimovic, che sul primo gol aveva fornito l’assist al compagno, prendersi i meriti del raddoppio. Quando per Esuebio Di Francesco sembrava ormai tutto in discesa l’Empoli riacquista forza e accorcia le distanze con Francesco Caputo all’86’. L’attaccante italiano è a un passo dalla gloria: solo dopo un minuto mette a segno la clamorosa rete del pareggio. Ma questa volta l’arbitro annulla la rete alla squadra ospite, che rimane in svantaggio. Nei minuti di recupero l’Empoli ci va ancora vicino, ma tutto è inutile. Ad uscire dalla gara con tre punti è il Frosinone.