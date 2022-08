Padovan: «L’Inter se resta così è davanti a tutte! Ma le incognite restano»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, si è espresso sul confronto tra Inter e Milan. Il giornalista ritiene i nerazzurri davanti a tutte ma c’è il condizionale

FAVORITA CON LA CONDIZIONALE − Padovan ritiene i nerazzurri ancora davanti a tutti: «Metto l’Inter davanti al Milan al momento perché è tornato Romelu Lukaku ed è stato ricostituito l’attacco dello Scudetto. L’Inter è più forte, ha le maggiori potenzialità se però resta così. Non so se uno tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries andrà, in caso di cessione anche di uno dei due tanto potrebbe cambiare. Poi c’è l’incognita Robin Gosens, non è quello che ci si aspettava. Ma in questo status quo, vedo l’Inter più avanti di Milan e Juventus».