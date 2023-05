Padovan: «Inter in forma, ma con la Fiorentina qualche screzio! Lukaku…»

Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter attesa questa sera dalla sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Il giornalista riflette sul momento della squadra di Inzaghi

SCELTE – Queste le parole di Padovan: «Inter-Atalanta? Una prova verso la finale, al netto di tanti avvicendamenti previsti. Inzaghi non vuole avere infortuni o affaticamenti. In attacco dovrebbe provare Lukaku-Lautaro Martinez. È Una tentazione di metterli anche fin dal 1′ e la vedo meglio contro il Manchester City. È una squadra che il belga conosce. Non dico stia meglio di Dzeko ma è più reattivo del bosniaco. I nerazzurri vogliono arrivare indenni alla finale di Istanbul, giocherà per vincere sapendo però di avere due risultati su tre per arrivare al minimo sindacale, la qualificazione in Champions League. Se a questo aggiungiamo Supercoppa, Coppa Italia e la finale di Champions League la stagione dell’Inter è sicuramente molto confortante. L’Inter in questo momento è in forma ma contro la Fiorentina ho visto qualche screzio, giocatori che non vogliono essere sostituiti, e qualche piccolo problema l’ho visto. C’è da riflettere, per spazzare via i dubbi la partita di stasera potrebbe essere sanificante».