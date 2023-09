Padovan: «Inter in difficoltà senza Calhanoglu! Asllani…»

L’assenza di Calhanoglu si è fatta sentire in Real Sociedad-Inter. Secondo il giornalista Giancarlo Padovan senza il turco i nerazzurri vanno in difficoltà. Le sue considerazioni dagli studi di Sky Sport

DIFFICOLTA’ – Questa l’analisi di Padovan: «Calhanoglu? L’Inter senza di lui va in difficoltà. Asllani non è ancora maturo. L’Inter di San Sebastian non è andata male per lui o per Arnautovic o per i cambi: sono tutti stati sopraffatti dal ritmo e dalla forza della Real Sociedad. Inutile accanirsi su di lui. Certo un vice-Calhanoglu pronto non c’è e quindi diventa un irrinunciabile. Ma fra gli irrinunciabili c’è Mkhitaryan: addirittura Inzaghi preferisce far riposare Barella invece dell’armeno».