Padovan: «Convinto che il Milan perderà più di 2 punti! E rispetto all’Inter…»

Padovan delinea la lotta Scudetto, che coinvolge la Milano del calcio, con un finale tricolore tutto nerazzurro. Il noto giornalista, nel suo editoriale per il portale CalcioMercato.com, spiega cosa gli fa credere che il Milan fallirà l’appuntamento con la vittoria in favore dell’Inter-bis. Di seguito un estratto dell’editoriale di Padovan

SORPASSO FINALE – L’editoriale di Giancarlo Padovan si focalizza su una ferma convinzione sulla lotta Scudetto in Serie A: “[…] Io sono convinto che la squadra di Stefano Pioli perderà più di due punti in quattro partite. Da dove mi proviene tanta sicurezza? Premesso che nel calcio nessuno è mai sicuro di niente e i pronostici si fanno anche in base alle sensazioni, ritengo l’Inter di gran lunga più forte e più completa del Milan. Mi riferisco all’organico, alla mentalità, all’abitudine a vincere, alla brillantezza atletica, alla facilità nel fare gol. Tutte cose che, a dispetto dei risultatisti, si sono viste anche a Bologna. […] Tuttavia il calcio va anche previsto perché basta poco per farlo deviare dal corso di eventi che sembrano certi. Consapevole di questa grande verità, sono del tutto persuaso che il calendario non avrà alcun peso nello sprint finale. […] Non capisco, dunque, perché domani la Fiorentina si debba far serenamente battere dal Milan. Naturalmente lo stesso discorso vale anche per l’Inter che gioca a Udine. Troveranno avversari agguerriti. Nel primo caso, vogliosi di riscatto. Nel secondo, desiderosi di proseguire la striscia favorevole. […] Insomma, non mi sembra che il Milan stia meglio dell’Inter solo perché ha due punti in più”. Queste le principali motivazioni che lasciano credere a Padovan che sarà l’Inter a vincere lo Scudetto anche quest’anno.

Fonte: CalcioMercato.com – Giancarlo Padovan