Pinamonti ricorda Raiola: «Caro Mino, farò di tutto per renderti orgoglioso!»

Pinamonti è uno dei calciatori di proprietà Inter sotto la procura dell’agenzia Raiola, che oggi ha perso il suo fondatore e leader. L’attaccante dell’Inter, attualmente in prestito all’Empoli, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’agente Mino

CIAO MINO – La scomparsa di Mino Raiola turba e commuove il mondo del calcio, di cui il noto agente è stato più che protagonista negli ultimi trent’anni. Tra le ultime operazioni condotte da Raiola va ricordato anche il rinnovo con l’Inter e il trasferimento in prestito all’Empoli di Andrea Pinamonti, che ricorda così il suo agente: “Caro Mino, hai lasciato un segno indelebile nella mia vita. Tutto quello che hai fatto per me e tutti i tuoi consigli saranno sempre nel mio cuore! Farò di tutto per renderti orgoglioso e so per certo che tu continuerai a sostenermi. E a proteggermi da lassù!”.

Questo il messaggio pubblicato da Pinamonti attraverso il proprio account Instagram (@andreapinamonti).