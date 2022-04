Handanovic in dubbio per Udinese-Inter: il dettaglio sfuggito anche a Inzaghi

Handanovic proverà a stringere i denti per essere in campo a Udine. Una frase già detta e sentita a poche ore dal fischio d’inizio di Bologna-Inter. E allora bisogna fidarsi delle parole di Inzaghi, che sembra aver già fatto capire come andrà a finire in vista di Udinese-Inter. A meno che la scelta non dipenda solo dall’allenatore ma da una serie di rischi tutti da calcolare

DUBBIO LAST MINUTE – Alla vigilia di Udinese-Inter, per quanto le sensazioni possano essere positive, le parole vanno pesate diversamente. E le dichiarazioni di Simone Inzaghi (vedi video) su Samir Handanovic non lasciano grandi interpretazioni. Il tecnico nerazzurro definisce “importante” il problema del portiere sloveno. Un dettaglio non da poco. E la specifica sul “lavoro parziale non in gruppo” non fa ben sperare, sebbene lo stesso Inzaghi parli di “speranza per domani”. La certezza è che Handanovic non sarà al meglio a Udine. L’impressione è che Inzaghi si stia illudendo di rischiarlo, nonostante tutto. Pur avendo pronta l’alternativa preannunciata, che non è il terzo portiere Alex Cordaz bensì il dodicesimo Andrei Radu, com’è logico che sia a questo punto. Pertanto, la scelta definitiva spetta più a Inzaghi o ad Handanovic dopo l’ultimo provino pre-partita come a Bologna? La risposta sembra facile. Udinese-Inter si presenta come la partita di Handanovic, che probabilmente non sarà in condizioni di giocarla.