Orsi: «Manchester City ha sfruttato le occasioni, l’Inter no! A testa alta…»

Orsi nel corso di un suo intervento su Radio Radio, ha espresso la sua opinione riguardo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

IL COMMENTO – Fernando Orsi ha parlato così della finale di Champions League: «Simone Inzaghi queste partite le prepara bene. Io ero convinto che non sarebbe stata una mattanza. Il problema è che se non fai gol le partite le perdi. Purtroppo l’Inter non ha fatto gol facilmente, ci sono state due o tre azioni dove hanno attaccato la porta. Quando ti dice male purtroppo non c’è molto da fare. Il Manchester City alla fine ha meritato di vincere, anche se non ha fatto tantissimo sfruttando però le occasioni che gli sono capitate. Loro non hanno neanche difeso benissimo, però l’Inter non è riuscita a concretizzare, lo sa Simone Inzaghi e lo sa anche la squadra. Sì, esce a testa alta, però la squadra si meritava di andare almeno ai supplementari».