Mattioli: «Inter riparte da Inzaghi più consapevole! In campionato…»

Mattioli nel corso di un suo intervento su Radio Radio, ha espresso la sua opinione riguardo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

RIPARTIRE – Mario Mattioli ha analizzato così la finale, parlando anche della prossima stagione: «L’Inter non ha vinto contro il Manchester City, però ha messo in mostra una grande prestazione a livello internazionale che verrà ricordata negli anni. C’è però una base su cui ripartire, questa Inter con un paio di supporti ulteriore ai titolari diventa una squadra di livello europeo vero. L’Inter riparte da Inzaghi con la consapevolezza di aver dato un’identità internazionale. Una squadra ben più forte rispetto quella vista in campionato. Le sconfitte accumulate in campionato sono un capitolo a parte che devono cancellare. Con questa prestazione finale l’Inter può ricominciare con più consapevolezza per competere per il campionato».