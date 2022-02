Oreggia: «Inter, il Napoli per capire se c’è da preoccuparsi! Scommetto…»

L’Inter è reduce dalla sconfitta con il Milan e si appresta ad affrontare il Napoli. Secondo il giornalista Vittorio Oreggia, la sfida con gli azzurri può rappresentare una svolta sotto diversi aspetti. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

SCOMMESSA – L’Inter si appresta a sfidare il Napoli con il dubbio sulla presenza o meno dal 1′ di Lautaro Martinez. Il giornalista Vittorio Oreggia scommette sulla coppia Edin Dzeko-Alexis Sanchez: «Sicuramente parto dal fatto che comunque Simone Inzaghi vede tutti i giorni i giocatori, devo essere sincero: in questo momento vedo Sanchez in grandissima forma e Lautaro Martinez appannato, quindi a sentimento dà qualcosa di più il cileno ma è anche vero che come cambio a partita in corso ha un impatto più forte dell’argentino. Se devo scommettere un euro dico Dzeko-Sanchez».

SVOLTA – Oreggia parla poi del grande impatto di Luciano Spalletti e del peso di Napoli-Inter: «Inizialmente pensavo avesse più difficoltà invece è riuscito ad entrare in un ambiente diverso da lui, la squadra è forte con un ottimo centrocampo, insomma può farcela con Spalletti. Non so se sia proprio lui l’uomo scudetto ma ci sono i presupposti. Ridendo e scherzando questa è la partita della svolta per il Napoli, per l’Inter e per il Milan. Per far capire all’Inter se il derby è stata solo una giornata sbagliata o se c’è qualcosa da rivedere e preoccuparsi».