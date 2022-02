Lombardo: «Inter, qualcosa non ancora rimesso in moto. Ma è la più forte»

Per il giornalista Lombardo è necessario che l’Inter ritrovi una caratteristica che fino a dicembre aveva mostrato. Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, ha dato un giudizio sulla gara odierna col Napoli.

RIPRENDERE LA ROTTA – Marco Lombardo parla di Napoli-Inter: «Sarà sicuramente una bella partita, decisiva non ancora. Nel senso: se il Napoli vince avrà una bella spinta, ma l’Inter ha una partita in meno. Avevamo detto qualche settimana fa che per l’Inter sarebbe stato decisivo superare questo periodo: vediamo adesso come lo supererà. La sconfitta col Milan fa dimenticare quello fatto fino al 70′, dove tutti pensavamo che stesse vincendo il campionato. Può succedere di tutto, poi c’è qualcosa che non si è ancora rimesso in moto completamente da dicembre ad adesso. Non chi, qualcosa: col Venezia, col Milan e anche con la Roma, mentre prima della sosta l’Inter comandava anche per novanta minuti, ci sono quei cinque-dieci minuti di blackout. Quella cosa lì non si è rimessa in moto come era a dicembre, quindi bisogna stare attenti su queste cose. Ritengo sia la squadra più forte fra le tre, ma non è fatta».