Costacurta: «Lautaro Martinez deve partire titolare. Inzaghi ottimo»

Alessandro Costacurta è intervenuto a Sky Sport 24 per analizzare Napoli-Inter di questa sera e le scelte di Simone Inzaghi. In particolare quella in attacco tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

ALLENATORI – Alessandro Costacurta ha analizzato così le prestazioni degli allenatori di Napoli e Inter: «Tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi voto il secondo, ma non dimenticherei il lavoro che hanno fatto gli allenatori precedenti. Antonio Conte ha portato materiale su cui lavorare e ha permesso al nuovo tecnico di esprimere al meglio le sue qualità».

SCELTA IN ATTACCO – Costacurta, poi, non ha dubbi sulla scelta tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: «Quella di oggi è una partita nella quale bisogna ragionare meglio. Diventa molto difficile lasciar fuori Lautaro Martinez. In questo momento è più in forma Sanchez, ma se non fai giocare l’argentino rischi di perderlo. Comincerei con lui, poi vedere come reagisce a una sfida molto importante come questa».