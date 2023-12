Ordine: «Inter-Juventus, duello che durerà a lungo. Una garanzia»

Ordine esclude altre contendenti dalla lotta al titolo che non siano Inter e Juventus. Il giornalista peraltro si augura che possa proseguire questa corsa al vertice in Serie A, ricordando la passata stagione.

DUE CONTRO – Intervenuto in collegamento con Radio Radio, il giornalista Franco Ordine mette Inter e Juventus come uniche in corsa per la Serie A: «Secondo me questo duello, punto a punto, ce lo portiamo avanti per parecchio. Ed è una garanzia per l’attrazione del campionato. Se dovesse finire l’anno scorso, dove prima di Natale il Napoli aveva già salutato la compagnia, poi diventa complicato interessarsi al campionato».