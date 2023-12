Ordine: «Inter e Juventus distanziate di 4 punti? No, 14!»

Inter e Juventus vanno a Natale staccate di quattro punti in classifica, col vantaggio per la squadra di Inzaghi. Ordine però è dell’idea che la capolista dovrebbe essere già in netta fuga rispetto ai bianconeri, visto quanto fatto.

VALORE EVIDENTE – Franco Ordine, durante Pressing Serie A su Italia 1, vede un gran rilancio dell’Inter ieri con la vittoria per 2-0: «Questa è la dimostrazione che tu hai una squadra consapevole. Molti hanno drammatizzato l’eliminazione col Bologna, ma a parte la fine dei supplementari l’Inter non ha fatto una brutta partita. Ha mancato tanti gol: la sostanza c’era, la condizione fisica pure e bisognava trovare solo maggiore concretezza. È chiaro che la difficoltà col Lecce è arrivata per il calcio fatto dai pugliesi, ma l’Inter di questa stagione è una macchina che sa andare alla velocità di cui c’è bisogno per vincere la partita. Marko Arnautovic? Secondo me è un buon giocatore e un buon sostituto, ma vorrei ricordare che l’anno scorso a Bologna Thiago Motta non lo faceva giocare. E non mi sembra uno scappato di casa. La classifica della Juventus? Dal punto di vista della cifra tecnica i quattro punti di distacco dall’Inter non sono giustificati: sono quattordici!»