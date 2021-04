Ordine – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, critica gli addetti ai lavori prevenuti su Darmian e sta dalla parte di Conte nella richiesta di chiarezza da parte dell’Inter

DALLA PARTE DI CONTE – Non dimentica i commenti di inizio stagione Franco Ordine: «Pensavo all’elenco di quelli che storcevano il muso, dicendo apertamente: “Cosa c’entra prendere Matteo Darmian? A cosa serve?”. Me li ricordo tutti, posso nominarli dalla A alla Z! Al di là del fatto che Darmian ha fatto due gol decisivi contro Cagliari ed Hellas Verona, c’è un aspetto in più dopo la vittoria in Inter-Verona: alle parole di Antonio Conte della vigilia per la prima volta hanno fatto seguito quelle di Beppe Marotta, che ammette il bisogno di incontrare la proprietà per capire cosa succederà dopo la vittoria dello scudetto. Tra le cose che a Conte non sono andate giù, è proprio la mancanza di chiarezza. A Villa Bellini non gli è stato detto che non c’era più una lira ma è stato detto che dopo la finale di Europa League bisognava avanzare in Champions League». Questo il commento di Ordine dopo l’ultima vittoria dell’Inter in Serie A.