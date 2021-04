In Inter-Verona Lukaku e Lautaro Martinez rimangono a secco per la quarta partita consecutiva. Ma i tifosi non devono preoccuparsi.

VENA VUOTA – Gli ultimi gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez risalgono a Inter-Sassuolo del 7 aprile. Sono loro due a firmare il 2-1 sui neroverdi, arrivando a trentotto gol complessivi in campionato. Da lì in poi astinenza completa, sebbene a tenere separati i due attaccanti dal gol sia soprattutto la sfortuna.

LEGNI – Tra le trasferte di Napoli e La Spezia Lukaku e Lautaro Martinez colpiscono tre pali in due. Il belga in realtà riesce a segnare, nella trasferta ligure, ma il gol viene correttamente annullato. E con Inter-Verona salgono a quattro le gare senza reti per la coppia dei sogni nerazzurri.

FISIOLOGIA – Un periodo di magra è fisiologico, soprattutto se si analizzano i numeri di Lukaku e Lautaro Martinez in stagione. Quarantaquattro gol in due in ottantasei presenze complessive. Big Rom ha 3.262 minuti nelle gambe, il Toro quasi tremila (2.928 per la precisione). Sono rispettivamente il terzo e il settimo giocatore più utilizzati da Antonio Conte finora. Per dare un’ulteriore misura, Alexis Sanchez, prima riserva d’attacco, ha meno della metà dei minuti di Lautaro Martinez (1.416′). La coppia titolare portato l’Inter fino a questo punto della stagione: se adesso i gol arrivano da altri piedi, non è un problema.