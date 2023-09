Okaka ci spera? Parla l’agente: «Inter, sarebbe un onore! Ad oggi…»

Okaka è stato accostato all’Inter, rimasta scoperta in attacco dopo l’infortunio di Arnautovic, anche se per il momento questa possibilità non sembra essere nell’aria. Parla il suo agente.

ONORE − A TvPlay_Calciomercato.it, su Twitch, ha parlato il fratello nonché agente di Stefano Okaka. E sull’Inter, Carlo Okaka, ha dichiarato: «Stefano è svincolato, l’accostamento con quanto successo ad Arnautovic è diretto e semplice. Ma oggettivamente c’è anche da dire che Marotta si è espresso nelle ultime dicendo che l’Inter non ha intenzione di intervenire del mercato. Se cambieranno idea non sta a me dirlo. Per Stefano qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Anche perché nessuno lo sa, ma lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. Non ci siamo mai sentiti dell’Inter. Stefano, anche se ha 34 anni, sono quasi 20 anni che conosce le dinamiche del mercato. Non ci ha mai chiamato nessuno e lui stesso non mi ha chiamato dicendo “Andiamo all’Inter”. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte e dobbiamo essere oggettivi».