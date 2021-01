Nzola: “Se somiglio a Lukaku? SÃ¬, abbiamo la stessa fisicitÃ . Io…”

Nzola: “Se somiglio a Lukaku? Sì, abbiamo la stessa fisicità. Io…”

M’Bala Nzola Spezia

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato del paragone con il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku: le sue dichiarazioni

PARAGONE – Queste le parole ai microfoni di “DAZN” da parte di M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, sul paragone con il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku. «Se somiglio in certe cose a Romelu? Me lo dicono spesso. Lukaku è un giocatore che io guardo sempre, che mi piace come giocatore. Abbiamo la stessa fisicità, secondo me sì».