Eder torna all’Inter? Le possibilitÃ  per l’ex attaccante della nazionale – Sky

Eder torna all'Inter? Le possibilità per l'ex attaccante della nazionale

Éder Citadin Martins Inter

Il nome di Eder è stato riaccostato all’Inter negli ultimi giorni come possibile rinforzo “low cost” per l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Le reali possibilità di rivedere in nerazzurro l’ex attaccante della nazionale e della Sampdoria

In questi ultimi giorni è stato riaccostato all’Inter il nome di Eder, trasferitosi proprio dall’Inter allo Jiangsu Suning nel 2018. L’italo-brasiliano, attaccante della nazionale italiana proprio ai tempi in cui era commissario tecnico Antonio Conte, potrebbe tornare in nerazzurro come rinforzo per l’attacco, alle prese con la cronica mancanza di un sostituto per Romelu Lukaku. Secondo “Sky Sport” quella di Eder è un’idea concreta, ma non per l’immediato. L’Inter andrà molto probabilmente a cercare un attaccante in questo mercato di gennaio, ma quella di Eder è un’idea lasciata nel cassetto eventualmente per fine gennaio.