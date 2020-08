Nuovo sponsor per l’Inter, firmato accordo con Snaipay

Nuovo sponsor per l’Inter, firmato accordo con Snaipay

Condividi questo articolo

L’Inter ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione. Per due anni la piattaforma Snaipay sarà Official Regional Partner della società nerazzurra. L’accordo è stato comunicato sul sito ufficiale della società nerazzurra

MILANO – FC Internazionale Milano e Snaitech annunciano un accordo di partnership per le prossime due stagioni che prevede la qualifica di Official Regional Partner e la visibilità a bordocampo del brand Snaipay, la piattaforma di Snaitech dedicata ai servizi di ricariche e pagamento.

Nuovo Value-Added Services Partner nerazzurro, il brand Snaipay sarà presente allo stadio San Siro sui LED a bordo campo e in Mixed Zone, per gli incontri di campionato e Coppa Italia. L’accordo prevede inoltre pacchetti hospitality, e un programma di attività di marketing che saranno svelate nel corso della stagione. Visibilità garantita anche al “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti”.

UN PARTNER IMPORTANTE – Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, ha salutato così il nuovo accordo: «Un partner tecnologico e improntato alla qualità e alla passione, che come noi ha a cuore l’innovazione. Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Snaipay nella famiglia Inter e siamo sicuri che questo legame porterà grandi benefici a entrambe le aziende».

STORIA E TRADIZIONE – Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, si mantiene sulla stessa linea del suo omologo nerazzurro: «Siamo davvero orgogliosi di legare il brand Snaipay a una società che per storia e tradizione costituisce un’eccellenza del calcio mondiale. Il sostegno allo sport è profondamente radicato nelle nostre strategie aziendali e in questo periodo, con alle spalle un lungo lockdown, ci sembra una mission ancora più di valore. E c’è un altro aspetto che ci preme sottolineare: questa partnership ci permette di completare e rendere ancora più saldo il nostro legame con la città di Milano, che fa parte delle nostre radici».

fonte: inter.it