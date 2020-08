Barzaghi: “Inter, contrapposizione Conte-dirigenza. Ora Europa League”

Barzaghi ha parlato del momento in casa Inter dopo le dure dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita contro l’Atalanta. Il giornalista sottolinea la contrapposizione con la dirigenza nerazzurra, ma anche la necessità di concentrarsi sull’Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

TESTA ALL’EUROPA LEAGUE – Matteo Barzaghi fa il punto della situazione: «Tengono banco le questioni societarie dopo le dichiarazioni di Conte. Anche la giornata di ieri è stata intensa con le nuove parole del tecnico e il colloquio tra Zhang e l’allenatore. C’è una contrapposizione interna tra la dirigenza e Conte: l’allenatore vuole dare una spinta per cambiare la mentalità del club. La società ha puntato su di lui proprio per questa mentalità, ma questo non è un momento semplice. Il colloquio cordiale tra Zhang e il tecnico ha permesso di riportare il focus sull’Europa League. Sanchez? L’Inter da tempo stava parlando con lo United, poi il cileno è stato bravo a conquistare tutti. I nerazzurri sono entrati nel vivo dei discorsi con gli inglesi e ha trovato un accordo. Si tratta di un accordo importante per presente e futuro».