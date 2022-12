Nosotti: «Sommer? Lo preferisco a Onana: un motivo! Handanovic andato»

Sommer potrebbe essere il dopo Handanovic all’Inter ma in lizza c’è anche il giovane Altay, portiere del Fenerbahce (vedi articolo). Nosotti, intervenuto a Sky Sport, fa il confronto soprattutto tra lo svizzero e Onana

CONFRONTO – Yann Sommer potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic la prossima stagione e affiancare dunque André Onana. Secondo Marco Nosotti, lo svizzero ha qualcosa in più: «Sommer mi piace molto, è un portiere solido, lavora molto in difesa della linea e della porta. Questa Inter ha bisogno di solidità in quel ruolo anche perché su Onana ho sempre avuto qualche perplessità. Ora vediamo come uscirà da questa situazione. Altay è giovane, è un giocatore interessante, secondo me non è male. Questo vuol dire che Handanovic è andato. Onana e Sommer? Per me lo svizzero è un signor giocatore, mi convince di più. Onana ha un’esplosività incredibile, è anche abbastanza empatico con la sua area ma Sommer lo preferisco».