Nesti: «L’Inter ora ha la possibilità economica di tenere Lukaku»

Carlo Nesti ha parlato del nuovo scenario economico che riguarda l’Inter, dopo i guadagni ottenuti dall’ottimo percorso compiuto in Champions League (vedi articolo). Adesso, secondo il giornalista, è diventato più semplice poter tenere Romelu Lukaku anche nella prossima stagione: le sue parole a Radio Sportiva.

POSSIBILITÀ − Il giornalista Carlo Nesti, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter in ottica calciomercato, facendo il punto dell’attuale situazione economica del club nerazzurro: «La situazione dell’Inter è molto cambiata, dal punto di vista finanziario, anche semplicemente con l’approdo della squadra in Champions League. Che vinca o che perda la finale, sono intanto entrati circa 100 milioni di euro nelle casse del club. Si era parlato della necessità/possibilità di vendere pezzi pregiati. Ma, essendo cambiata la situazione economica, c’è la possibilità di tenere giocatori come Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries ma anche come Romelu Lukaku che ci tiene un sacco. L’Inter vuole abbassare la tariffa del prestito con il Chelsea che è attualmente di 8 milioni di euro e guarda nel frattempo ad altri possibili profili tra gli attaccanti come Mateo Retegui, Roberto Firmino e non solo».