Nesti: «Inter fra le favorite in Europa. Una cosa non mi convince!»

Secondo Carlo Nesti l’Inter non è favorita solo nel campionato italiano. Il giornalista pensa anche alla Champions League, che per i nerazzurri si riaprirà mercoledì prossimo con gli ottavi contro l’Atletico Madrid.

LIVELLO CONTINENTALE – Pur reputando l’Inter una delle squadre più forti in circolazione, Carlo Nesti evidenzia un limite della squadra di Simone Inzaghi. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Radio Sportiva: «Secondo me l’Inter è fra le squadre che possono vincere la Champions League. Anche perché l’Inter di quest’anno la vedo ancora più consapevole dei propri mezzi. La vedo veramente forte in tutti i reparti, sia in difesa, sia negli esterni, che a centrocampo e in attacco. Ribadisco che l’attacco di quest’anno per quanto riguarda le riserve non mi convince completamente. Naturalmente è molto importante preservare la salute di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Però per quanto riguarda gli altri reparti l’Inter la vedo come una squadra completa. In questo momento sta praticando un gioco di livello continentale, che può essere ostico per qualsiasi grande avversario».