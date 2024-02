Thuram, in Inter-Salernitana a tutta dritta verso un traguardo

Dopo il gol segnato nella gara contro la Roma che è valso il momentaneo 2-2, Marcus Thuram prosegue a tutta dritta verso un traguardo personale. Da raggiungere in Inter-Salernitana.

TRAGUARDO – Nel suo primo anno in Serie A, Marcus Thuram sta mettendo in mostra tutte le sue qualità da attaccante. Con quello segnato alla Roma, il francese ha raggiunto quota 9 gol in Serie A. Ben pochi attaccanti nella storia del nostro campionato sono riusciti, alla loro prima esperienza, a raggiungere la doppia cifra. Un traguardo personale che Thuram proverà già a conquistare in Inter-Salernitana. Ci è già andato vicino il francese, causando i due autogol di Gatti (contro la Juventus) e Angelino (contro la Roma), ma contro la squadra di Fabio Liverani avrà una grande occasione per riuscirci. E per superare Hakan Calhanoglu nella classifica dei marcatori nerazzurri, con i due attualmente a parimerito. Dietro all’ormai irraggiungibile Lautaro Martinez, a 19.