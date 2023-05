Nesti: «Fatti tanti nomi al posto di Lukaku. Retegui? Spero che…»

A Radio Sportiva, il giornalista Carlo Nesti ha riferito la sua opinione in merito a Romelu Lukaku (vedi articolo). Con l’occasione ha fatto anche il punto della situazione sui nomi accostati al reparto offensivo dell’Inter, concentrandosi su Mateo Retegui.

POSSIBILITÀ − Il giornalista Carlo Nesti, a Radio Sportiva nel corso del programma “Microfono Aperto”, ha parlato così di Romelu Lukaku e del futuro dell’Inter nel reparto offensivo: «Si è parlato in passato di diversi giocatori, specialmente quando Romelu Lukaku attraversava momenti poco favorevoli. Si è parlato di Firmino, Thuram, Retegui, nomi che vanno per la maggiore. Di possibilità ce ne sono indubbiamente diverse. Per Mateo Retegui abbiamo avuto due partite per scoprire che esisteva e due partite per vedere un attaccante vecchia maniera che finalmente la butta dentro. peccato siano state solo due. Ma la prospettiva di averlo in una squadra italiana mi allieterebbe molto, spero che accada».