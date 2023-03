Napoli vola sulle ali di Osimhen! Battuto nettamente il Torino

Secondo successo consecutivo per il Napoli di Spalletti che si impone sul Torino di Juric con un netto 0-4. Fra i protagonisti della gara spicca Osimhen autore di una doppietta

VOLA – Torino-Napoli è terminata sul punteggio di 0-4. Per gli azzurri di Spalletti un’altra vittoria fondamentale che avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della loro storia. Ad aprire le marcature ci pensa il “solito” Osimhen che al 9′ sfrutta un corner ben calciato da Zielinski e batte Milinkovic-Savic con un imperioso stacco di testa. Il Torino ci prova ed in due occasioni sfiora l’1-1 con Vojvoda e Vlasic. Ma il Napoli, sul finire di primo tempo, trova il raddoppio: 35′ Kvaratskhelia trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di Linetty sullo stesso georgiano. Nella ripresa gli azzurri dilagano: al 51′ arriva lo 0-3 con Osimhen che finalizza una splendida azione corale iniziata dall’ala georgiana e rifinita da Oliveira. Il gol del definitivo 0-4 arriva con Ndombele, che deve solo spingere in porta un assist di un ispiratissimo Kvaratskhelia. Gli azzurri consolidano l’importantissimo vantaggio in classifica e si portano a +21 sull’Inter seconda. Il Torino resta all’undicesimo posto in classifica con 37 punti.