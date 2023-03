Fiorentina di misura contro il Lecce, decide un autogol al Franchi

La Fiorentina fa il suo all’Artemio Franchi e vince con il risultato di 1-0 contro il Lecce. La viola supera l’ostacolo grazie ad un autogol alla mezz’ora di Antonino Gallo.

CONTINUITÀ – Settima vittoria consecutiva tra campionato e Conference League, la quarta in Serie A per la Fiorentina. La viola trova il successo anche contro il Lecce, sfruttando uno sfortunato autogol al minuto 27 di Antonino Gallo. All’Artemio Franchi le emozioni non sono all’ordine del minuto, Vincenzo Italiano può però essere felice del risultato. La Fiorentina sta finalmente trovando la continuità mai avuta in stagione, salendo anche in classifica. 37 punti e nono posto a pari con il Bologna, la qualificazione in Europa dista appena una lunghezza. Il Lecce colleziona la quarta sconfitta consecutiva e rimane a 27 punti al quindicesimo posto in classifica.