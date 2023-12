Napoli-Inter, Osimhen c’è! Un ex Inter in difesa: la probabile formazione – SM

Napoli-Inter in campo domani sera alle 20:45 per il secondo scontro diretto di fila in campionato. Tra i partenopei da segnalare il ritorno di Victor Osimhen tra i titolari. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, resta ancora qualche dubbio di formazione in difesa, anche se un ex Inter è pronto.

PROBABILE FORMAZIONE – Il Napoli di Walter Mazzarri torna in campionato dopo la sconfitta col Real Madrid, obiettivo accorciare le distanze con l’Inter prima in classifica. I nerazzurri proveranno a tener testa ai Campioni d’Italia cercando di mantenerli più lontani possibili dalla vetta, ma non sarà semplice considerato anche il recupero di Victor Osimhen, che dovrebbe partire dal 1′ in attacco. Qualche dubbio, invece, riguarda la difesa, con entrambi i terzini sinistri indisponibili (Mario Rui e Olivera). Quel ruolo dovrebbe essere ricoperto dall’ex Inter, Juan Jesus. Il ballottaggio riguarda il ruolo di difensore centrale da affiancare a Rrahmani, in campo solo uno tra Natan e Ostigard. Solita linea di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Completano l’attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Di seguito la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus: Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte: Sportmediaset