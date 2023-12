Cambiaghi protagonista della storica vittoria dell’Italia: battuta la Spagna!

Inter Women protagonista anche nell’Italia di Soncin. Il gol di Cambiaghi ribalta la sfida di UEFA Women’s Nations League e permette di battere la Spagna campione del Mondo.

STORIA – Quella vissuta ieri, allo stadio Pasaron di Pontevedra, è stata una serata che rimarrà per sempre impressa nella storia italiana del calcio professionistico femminile. Le azzurre di Andrea Soncin si sono presentate in Spagna agguerritissime, tanto da riuscire a battere le campionesse del mondo, con carattere e determinazione partendo da un risultato inizialmente sfavorevole. Tra le ragazze dell’Inter Women che sono state chiamate a dare una mano all’Italia per gli impegni di UEFA Women’s Nations League ci sono Michela Cambiaghi, Agnese Bonfantini e Francesca Durante. La seconda è rimasta in panchina mentre il portiere ha dovuto lasciare il ritiro, a causa di un infortunio.

Il racconto di Spagna-Italia con una decisiva Cambiaghi

NER-AZZURRA – Spagna-Italia viene inaugurata dal gol delle padrone di casa al 12′ ad opera di Athenea del Castillo. Ma al 46′ le azzurre trovano la forza di pareggiare i conti, grazie alla rete di Valentina Giacinti. Fra le protagoniste indiscusse del match c’è Michela Cambiaghi, che si è distinta anche nel suo inizio stagionale con l’Inter Women. L’attaccante italiana al 57′ ha messo a segno la rete del vantaggio, ribaltando il match. Le emozioni, però, non sono finite qui, perché al 64′ arriva anche la terza realizzazione della squadra di Soncin, questa volta ad opera di Elena Linari. La Spagna tenta di recuperare la situazione con un gol di Esther Gonzales che accorcia le distanze al 76′. Ma non c’è niente da fare, le azzurre sono più brave e proteggono il risultato: alla fine Spagna-Italia termina 2-3.

POSIZIONE – Il match, valido per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Women’s Nations League, ha visto le italiane tornare a casa con tre punti preziosissimi in ottica qualificazione. Adesso le azzurre sono in terza posizione nella classifica del Gruppo D a quota 7 punti, al pari della Svezia seconda. Per raggiungere l’obiettivo senza passare attraverso la fase di playoff, l’Italia dovrà vincere la prossima sfida contro la Svizzera, che si terrà martedì 5 dicembre al Tardini di Parma. E, inoltre, sperare in un passo falso (pareggio o sconfitta) della Svezia contro la Spagna.