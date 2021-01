Mughini: “Conte? Lo riprenderei oggi! Cambi? Hakimi miracolo regga 60′!”

Condividi questo articolo

Giampiero Mughini

Mughini è stato ospite di “Tiki Taka” su Italia 1. In vista di Inter-Juventus di domenica lancia un messaggio distensivo verso Conte, ex giocatore e allenatore della sua squadra, e parla dei cambi di domenica contro la Roma, fra cui Hakimi.

IL PARERE DEL TIFOSO “AVVERSARIO” – Giampiero Mughini non dimentica Antonio Conte: «Premesso che quelli che ci stanno ci stanno bene lo riprenderei oggi pomeriggio (alla Juventus, ndr). Il pareggio della Roma? È ridicolo pensare che tutto questo sia avvenuto solo e unicamente perché sono entrati tre giocatori freschi al posto di tre giocatori spremuti. Achraf Hakimi è un giocatore che è un miracolo che regga sessanta minuti. Problemi finanziari nell’Inter e nel calcio mondiale? È del tutto evidente che il tifoso medio non abbia proprio la percezione di tutto questo. Perché lui sta nelle nuvole e pensa che il calcio sia un gioco angelico, fatto di creature che non sono in carne e ossa. Un’azienda a cui viene a mancare il pubblico pagante è un miracolo che stia in piedi! È un miracolo che il calcio continui ogni domenica a farci gioire! Inter-Juventus? Difficilissima partita. Altro che troppo presto: arriva nel momento giusto! Si definisce la forza di una e dell’altra squadra. Un pronostico? Questo va chiesto a Mago Merlino».