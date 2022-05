Mourinho ribadisce: «Finale più bella con la Roma perché l’ultima!»

Mourinho intervistato su DAZN dopo la vittoria in UEFA Europa Conference League con la Roma ha parlato della finale vinta, facendo riferimento a quelle passate.

FINALE PIÙ BELLA – José Mourinho torna a ribadire un concetto importante riguardo le finali vinte, compreso quella con l’Inter: «Tutti dicevano che arrivavo a questa finale con esperienza per le finali vinte, ma ogni finale è come la prima volta. La storia è stata fatta alla Roma, pensiamo alla prossima stagione. Questa è la più importante perché è l’ultima, poi la prossima sarà il 14 di agosto. Ultima vittoria di un’italiana con me? Siete campioni d’Europa con la nazionale, siete riusciti ad arrivare in finale con la Juventus. Vincere per 12 anni è troppo per il calcio italiano, però arriverà qualcuno il prossimo anno. Andiamo insieme il prossimo anno insieme».