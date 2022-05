Prima Pagina IN Edicola: Bremer costa la metà. Inter, è il Dybala day

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter ha scoperto la strada giusta. Bremer costa la metà. Il difensore del Torino ha una clausola per liberarsi nel 2023 con 15 milioni così il Torino non può chiedere il doppio per cederlo ora.

TUTTOSPORT

Inter: è il Dybala day. Perisic, ecco Conte.