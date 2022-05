Obert: «Inter Primavera? Qualità e giocatori forti. Ma vogliamo scudetto»

Obert, difensore del Cagliari Primavera, ha giocato nell’1-1 con la Sampdoria che porta i rossoblù alla semifinale di campionato contro l’Inter (vedi articolo). Intervistato da Sportitalia non ha nascosto la sua voglia di vincere la fase finale.

PROSSIMO AVVERSARIO – Adam Obert è contento perché il suo Cagliari ha superato la Sampdoria: «Facciamo passo dopo passo, adesso ci aspetta l’Inter e ci prepariamo al meglio possibile. Speriamo di riuscire a guadagnare il nostro obiettivo. Dove può arrivare questo Cagliari? Dove abbiamo sognato, vogliamo vincere lo scudetto come ci siamo detti. Ma facciamo tutto passo dopo passo. L’Inter, come tutte le altre squadre, ha qualità e giocatori forti. Dobbiamo adesso vedere un po’ di tutto su di loro, prepararci al meglio possibile e vedere le caratteristiche. Bisogna evitare gli sbagli, così diventerebbe più facile per noi».