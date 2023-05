Mourinho: «Forte legame con l’Inter e gli altri club allenati. Tranne uno!»

Parlando in conferenza stampa Mourinho cita l’Inter e i suoi tifosi. Di seguito le parole del tecnico della Roma dedicate ai nerazzurri.

CONNESSIONE – José Mourinho parla del sentimento che lo lega all’Inter e alle altre squadre che ha allenato: «Spero che le mie parole non vengano interpretate male dai tifosi del Tottenham ma quello è l’unico club per cui non sento un legame forte e stretto. Probabilmente perché lo stadio era vuoto, era il tempo del Covid e il Presidente non mi ha dato la possibilità di giocare e vincere una finale che abbiamo conquistato. Ma tutti gli altri club Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, c’è sempre questo legame e connessione forte fra noi. In giro per l’Italia incontro tifosi dell’Inter dappertutto che mi salutano con affetto, in Inghilterra quelli del Chelsea. Questo perché la gente non è stupida e capisce che do tutto, perché non è soltanto una questione di vincere o non vincere. Il tifoso percepisce che ogni giorno lavoro e lotto per loro. Qualcuno potrà sorridere quando dico che sono madridista, interista, romanista perché dicono che non si possono amare tutti questi club. Invece nel mio caso è proprio così. Perché questo tipo di affetto è sempre ricambiato e reciproco. Anche quando dovesse arrivare quel giorno con la Roma non sarà facile ma non ci saranno problemi. Saremo per sempre legati così come lo sono con tutti i club che ho allenato, tranne il Tottenham».