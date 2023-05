Lautaro Martinez spinge l’Inter a suon di gol: argentino da record!

L’Inter, grazie a due splendidi gol segnati da Lautaro Martinez, ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e ha ottenuto il suo secondo trofeo stagionale (vedi articolo). L’argentino, al 100° gol in nerazzurro, è da record! Nessun suo connazionale meglio di lui dal ritorno dai Mondiali.

FIRMA − Lautaro Martinez ha messo la firma sulla vittoria della Coppa Italia, invertendo un risultato di svantaggio che aveva tramortito l’Inter. L’approccio dei nerazzurri non è stato dei migliori, contro una Fiorentina scatenata, e semplice non è stato neanche il finale al cardiopalma. Ma l’Inter si è compattata e con l’attaccante numero 10 è riuscita a ottenere un nuovo trofeo, il secondo in questa stagione. Non mai è facile ripetersi, ma l’Inter ce l’ha fatta. Dal canto suo, l’argentino è stato anche in grado di migliorare il suo precedente record stagionale di 25 gol, segnandone 27 in una stagione che d’altra parte non è ancora terminata. E così ha allora parlato a Mediaset proprio Lautaro Martinez nel post-partita: «Voglio continuare così dando il mio contributo all’Inter, perché è questo quello che conta».

Inter, Lautaro Martinez è da record! 100 gol in nerazzurro e non solo: nessun argentino ha fatto meglio di lui

RECORD − Lautaro Martinez ha dimostrato di essere imprescindibile per l’Inter e per Simone Inzaghi. In finale di Coppa Italia, quando le cose si sono messe male contro la Fiorentina, l’attaccante ha preso sulle proprie spalle la squadra e l’ha trascinata verso una nuova vittoria agognata. È stato premiato così, grazie ai due gol segnato, come MVP del match (vedi articolo) e si è confermato indispensabile. E ha raggiunto quota 100 gol con la maglia nerazzurra. Ma, da sottolineare, è anche il fatto che nessun argentino è riuscito a fare meglio di lui dal ritorno dai Mondiali. Di 27 gol totali segnati in questa stagione, che non è ancora terminata, 19 sono stati segnati dopo che l’Argentina ha vinto il mondiale. Nessun connazionale di Lautaro Martinez è riuscito a fare meglio!