Morace: “Secondo posto? Dico Atalanta, ma l’Inter sta meglio”

Carolina Morace, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” ha parlato della corsa al secondo posto che ormai vede protagoniste Inter e Atalanta

TRA ENTUSIASMO E STATO DI FORMA – Morace sottolinea che i bergamaschi hanno più entusiasmo, ma la squadra di Conte sembra più in forma: «Per entusiasmo io prenderei assolutamente l’Atalanta che festeggia i record nello spogliatoio e si capisce bene l’umore, per l’Inter si capisce che l’umore è opposto. In realtà chi sta meglio è l’Inter, la squadra di Gasperini ha subito due gol in meno ma ha fatto lo stesso numero di gol e l’indice di pericolosità propende per l’Inter. Ieri abbiamo visto numerosissime occasioni, Lukaku ha sbagliato l’impossibile, ma è una squadra in salute e ieri la squadra di Conte ha giocato un buon calcio».