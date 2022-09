Monza, esordio con il botto per Palladino: 1-0 alla Juventus, rosso Di Maria

Il Monza affronta la Juventus allo stadio Brianteo per la prima volta con Palladino in panchina. Certamente l’esordio non verrà facilmente dimenticato dal neo tecnico del club brianzolo che batte i bianconeri grazie al gol di Gytkjaer. La squadra di Allegri si complica la vita sul finire del primo tempo con il rosso rimediato da Di Maria

ESORDIO DA FAVOLA – Il nuovo Monza di Raffaele Palladino esordisce con il botto allo stadio Brianteo contro la Juventus. Il club bianconero si complica la vita sul finire del primo tempo quando Di Maria rimedia un’espulsione diretta per un fallo di reazione. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0 mentre nel secondo tempo, al 74′, Gytkjaer batte Perin portando il Monza in vantaggio. La sfida termina 1-0 dopo oltre 5 minuti di recupero, bianconeri sempre più in crisi mentre il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato.