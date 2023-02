Mondellini: «Inter sorpresa dal Milan! Nessuno vuole più San Siro. Il Comune…»

Luciano Mondellini, Direttore di Calcio e Finanza, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha espresso la sua opinione riguardo la vicenda legata a San Siro e il nuovo stadio tra Inter e Milan.

FUORI DA SAN SIRO – Luciano Mondellini esprime la sua opinione riguardo la scelta del Milan di operare in maniera autonoma: «L’Inter è sembrata un po’ sorpresa dalle mosse del Milan, che ha accelerato perché col cambio di proprietà Cardinale ha un lasso di tempo per rilanciare la squadra e poterla rivendere. Lo stadio è fondamentale, il Milan ha individuato quest’area di La Maura che è vicino San Siro ma non dove si pensava. L’Inter dice di avere aree fuori Milano, che dovrebbero essere Rozzano, Sesto San Giovanni o San Donato. Risulta difficile capire le mosse dell’Inter, che l’anno prossimo ha delle scadenze da onorare. Milano è definita la capitale delle decisioni modernistiche ma qui siamo nel pantano più assoluto da anni. Il progetto principale che è quello di fare lo stadio accanto a quello vecchio, però la situazione dell’Inter, le indecisioni. Quel che è certo è che sia l’Inter che il Milan sembrano non voler più San Siro. Il sindaco ha anche detto di poter cedere lo stadio non gratis ma basso prezzo, ma sembrerebbe non riuscire a produrre i ricavi che i nuovi impianto riuscirebbero a garantire. Il problema del comune è di trovarsi con uno stadio che può solo ospitare calcio e qualche concetto di estate praticamente inutilizzato, se ne nessuno ci gioca il rischio di vederlo collassare senza manutenzione c’è».