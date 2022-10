Milito: «Inter deve sognare, può giocarsela con chiunque! Notte fantastica»

L’Inter è approdata agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo grazie alla vittoria con il Viktoria Plzen ma soprattutto ai 4 punti conquistati nel doppio confronto con il Barcellona. Milito, commentatore per Prime Video, analizza il traguardo della sua ex squadra e la prestazione di alcuni singoli

NOTTE INTERISTA – L’Inter approda sorprendentemente agli ottavi di Champions League in uno dei gironi più complicati. Diego Milito esalta il traguardo della squadra di Simone Inzaghi: «Senz’altro è una notte fantastica per tutti gli interisti, era un girone molto difficile e qualificarsi con un turno di anticipo significa che l’Inter ha fatto molto bene. Stasera ha dimostrato sul campo la sua superiorità. Ci sono tanti punti da sottolineare: il ritorno al gol di Lukaku, la partita di Dimarco, di Dzeko, in generale penso sia stata una grande partita. Anche Lautaro Martinez ha fatto un’ottima prestazione, sul gol di Dzeko ha fatto quello che doveva: non è egoista, vede Dzeko in una miglior posizione per calciare. Il volersi bene è fondamentale, essere contenti quando l’altro attaccante fa gol, sono cose belle che rafforzano il gruppo. L’Inter deve sognare perché ha una buona squadra e penso sia in grado di giocarsela con chiunque».