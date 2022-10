Napoli insaziabile, Rangers battuti al ‘Maradona’: Simeone protagonista!

Il Napoli batte i Rangers 0-3. Azzurri implacabili anche alla penultima giornata dei gironi di Champions League e con la qualificazione già in tasca. Simeone mattatore

INSAZIABILE − Il Napoli sa solo vincere. Gli azzurri non sbagliano neanche l’ultima partita in casa della fase a gironi di Champions League. E da già qualificati con due turni d’anticipo, abbattono anche i Rangers. Inizio devastante della squadra di Luciano Spalletti che chiude la pratica in cinque minuti tra l’11’ e il 16esimo minuto. Grandissima doppietta del Cholito Simeone che di testa incorna un ottimo suggerimento di capitan Giovanni Di Lorenzo. Popolo partenopeo chi ritorna ad esultare pochi minuti più tardi sempre con l’ex Verona che sfrutta un cross dalla sinistra di Raspadori. Napoli incontenibile: al minuto 22′ becca la traversa Ndombele che sfiora il tris. Nella ripresa, il Napoli sfiora più volte la via del terzo gol prima con Simeone al 57′ e poi con Raspadori al 66′. Provvidenziale nel primo caso McGregor. Nel finale, a segno anche Ostigard di testa. Primo gol in Champions League.