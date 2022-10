Barcellona, Alemany insiste: «Episodio arbitrale incomprensibile con Inter»

Il Barcellona è stato condannato dall’Inter all’Europa League ma il pensiero dei catalani va ancora all’episodio arbitrale della sfida vinta dai nerazzurri a San Siro. Mateu Alemany, dirigente blaugrana, definisce incomprensibile quanto successo. Le sue dichiarazioni a Movistar Futbol

CHIODO FISSO – Il Barcellona non si rassegna all’eliminazione dai gironi di Champions League e ancora una volta si appella all’arbitro della sfida con l’Inter a San Siro. Mateu Alemany non usa giri di parole: «Nella partita di Monaco non meritavamo di perdere, a Milano c’è stato un episodio arbitrale incomprensibile. Capiamo che gli arbitri possano sbagliare, ma che succeda davanti a uno schermo non ha senso. Queste partite determinano l’andamento del girone. Prevedevamo di passare, ma ci è girato tutto contro. Possiamo dedicare tempo ad analizzare le cose e sulle situazioni che hanno portato all’eliminazione. Dobbiamo imparare dagli errori, ci restano ancora molte competizioni da giocare».