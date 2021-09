Milito: «Emozione speciale vincere Champions League. Ricordo gol Kiev»

Diego Milito, ex leggenda dell’Inter, ha parlato su Prime Video nel pre-partita di Inter-Real Madrid. Match d’esordio in Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi

EMOZIONE − Il Principe Milito ha parlato così del Triplete del 2010: «La Champions League competizione speciale, fortunato vincerla con una grandissima squadra. E’ stato percorso lunghissimo e dopo tanti anni ce lo ricordiamo. Primo gol a Kiev importante per pareggiare e poi passare il girone con Weslej Snejider».

LONDRA − Milito ha ricordato una partita del 2010: «La gara contro Chelsea difficilissima, l’Inter da tanto non riusciva a superare ottavi di finale. Ricordo le due grandi partite fatte, soprattutto a Londra».