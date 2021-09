Barella: «In Champions League con questi tifosi, un sapore bellissimo!»

Barella prima di Inter-Real Madrid, valevole per la prima giornata di UEFA Champions League 2021-2022, ai microfoni di Inter TV ha parlato della partita contro i blancos.

ESORDIO IN CHAMPIONS – Barella prima di Inter-Real Madrid, ai microfoni di Inter TV ha parlato così: «La Champions League ha un sapore bellissimo, è una bellissima competizione. I nostri tifosi già sono forti in campionato, figuriamoci in Europa. Contro il Real Madrid da Campioni d’Italia? Anche l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo stati condizionati da episodi sfortunati. Sarà un emozione fantastica, giocare a San Siro sarà ancora più bello con tutti questi tifosi, faremo il possibile per far felici loro e noi stessi».