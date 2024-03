Milan con la Lazio vince in 11 contro 8! Pioli dice grazie a Okafor

Non basta l’espulsione di Luca Pellegrini a facilitare il compito di Stefano Pioli, aiutato da Okafor praticamente nei minuti finali della partita con la rete dello 0-1 che ha deciso la sfida. Nei minuti finali sono arrivati altri due cartellini rossi ai danni dei biancocelesti.

INDIRIZZATA – Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, la partita viene inevitabilmente indirizzata dalla discutibile espulsione di Luca Pellegrini (precedentemente ammonito) che al 56′ commette fallo su Pulisic, ma prima ancora Bennacer aveva colpito sul volto Castellanos, ma l’arbitro non aveva fermato il gioco. Al 73′ grande occasione per sbloccare il risultato con il tiro al volo di Loftus-Cheek, ma Provedel risponde facendosi trovare pronto. Risponde anche la Lazio, quindici secondi dopo con l’occasionissima di Immobile che sbaglia a pochi passi dal portiere sul passaggio decisivo di Isaksen e la difesa schierata del Milan. Al 75′ giocata di Rafael Leao dalla sinistra, il portoghese calcia in porta e il pallone che in qualche modo entra in rete, ma la rete viene giustamente annullata per posizione di fuorigioco dell’attaccante.

TUTTO NEI MINUTI FINALI – All’87’ cede il muro difensivo della Lazio con la rete di Okafor dopo la straordinaria parata di Provedel: attaccano da sinistra i rossoneri, palla in mezzo per l’attaccante svizzero che calcia in porta trovando la prima opposizione del portiere. Sulla respinta prova ad avventarsi Olivier Giroud, che però viene murato dalla difesa, Felipe Anderson prova a spazzare ma la palla capita ancora sui piedi di Okafor che calcia in porta. Al 93′ viene espulso anche Marusic per proteste e come se non bastasse, un minuto dopo anche Guendouzi che reagisce alla trattenuta imbarazzante di Pulisic. Termina sul risultato di 0-1 una partita bizzarra assolutamente da dimenticare, soprattutto per quello visto in campo.