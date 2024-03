Lotito non ci sta: «Oggi superato ogni limite! Agiremo in altre sedi»

Lotito prende la parole dopo quanto successo in occasione di Lazio-Milan con la vittoria dei rossoneri per 0-1 tra le critiche per i tre cartellini rossi e la gestione di una partita discutibile da parte dell’arbitro Di Bello. Il presidente biancoceleste su DAZN ha spiegato come si muoverà d’ora in avanti.

SUPERATI I LIMITI – Claudio Lotito su tutte le furie dopo quanto successo in Lazio-Milan: «Io mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati, devono essere altri. Manca l’affidabilità del sistema e nel momento in cui manca questo, bisogna ricorrere ad istituzioni terze che poi pongono fine a queste situazioni che oggi sono incresciose. Soprattutto dal punto di vista dei valori dello sport. Tante partite vengono vinte per fatti imponderabili, ma oggi secondo me c’è un limite oltre il quale non si deve mai andare. Oggi abbiamo superato tutti i limiti! Vengo io a parlare per evitare che le parole possano essere strumentalizzate. Mi assumo la responsabilità che tutta la squadra si farà valere nelle sedi opportune per quello che tutti hanno visto in base a quello che è successo. L’arbitro dovrebbe capire qual è il punto di equilibrio e il punto di rottura. Io alla squadra non rimprovero nulla, sono rimasti in 8 avendo anche qualche occasione. Nella vita ci sono dei valori che dovrebbero essere rispettati, perché parliamo dello sport e delle regole, oggi queste cose sono venute meno. Oggi è stata una sconfitta forzata! Bisogna far rispettare le regole, storie di una morte annunciata».