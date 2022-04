Al Milan basta un gol per tempo: Genoa KO. Inter seconda con l’asterisco

Il Milan si sbarazza del Genoa per 2-0. Leao e Messias decidono la gara di San Siro. Inter di nuova seconda ma con l’asterisco in attesa del recupero col Bologna

ANCORA DAVANTI − Al Milan basta un 2-0 per sbarazzarsi del Genoa e portarsi ancora +2 sull’Inter. Pronti-via e al minuto 11 passano i rossoneri: Kalulu suggerisce per Leao che di destro trafigge Sirigu. Il Milan prova a chiudere la gara subito con Saelemaekers che al 36′ si libera bene sparando in curva. L’unico squillo del Genoa arriva solo nel finale con Galdames che non sfrutta un traversone di Badelj. Nella ripresa, il Milan prova a gestire non soffrendo mai il forcing dei genoani. Poche occasioni per il Milan che difende bene il risultato. Nel finale, chiude i conti Messias.