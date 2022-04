FOTO – Calhanoglu in viaggio con Gosens: «Inter, ora sono tutte finali!»

Calhanoglu è sceso in campo dal 1′ in Spezia-Inter, sfida vinta per 1-3 dai nerazzurri di Inzaghi (vedi articolo). Sui propri social, il centrocampista esulta per i tre punti insieme a Gosens.

FIDUCIA – Hakan Calhanoglu è partito titolare nel centrocampo di Simone Inzaghi al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. L’Inter ha battuto lo Spezia in trasferta e ora può tornare a Milano con in tasca tre punti fondamentali. Il centrocampista turco, sui propri social, ha pubblicato una foto che lo immortala mentre è in treno con Robin Gosens in viaggio verso casa. Il commento lascia pochi dubbi sulle intenzioni dei nerazzurri: “+3. Sono tutte finali!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu