Mazzoleni difeso dal fratello: «Il gol non era da annullare»

Marco Mazzoleni, ex arbitro e fratello di Paolo Mazzoleni, ieri al Var a San Siro ha parlato riguardo l’episodio di Rabiot.

PROTESTE – Mario Mazzoleni ha parlato a Sportitalia riguardo l’episodio del gol a San Siro della Juventus. Secondo l’ex arbitro e fratello di Paolo, ieri al Var, il gol non era annullare: «Per me il gol non era da annullare. Voglio fare delle precisazioni, da ex arbitro, non da fratello di Mazzoleni. La partita era di prima fascia, per cui c’erano almeno 30 telecamere. Dal campo Chiffi decide di non intervenire ritenendo il fallo non volontario. Il gol sarebbe stato annullato solo nel caso in cui il giocatore avesse segnato dopo il tocco. In questo caso il tocco è avvenuto molto prima del gol. Rete segnata da Kostic, non da Vlahovic ne da Rabiot. L’arbitro ha deciso che il contatto era involontario e il Var ha confermato la sua decisione. Nessuno dell’Inter alza un braccio per protestare. Barella lo fa solo dopo. Mio fratello era al Var e ha un’esperienza di più di 200 gare in Serie A. Secondo me è stata presa la giusta decisione».