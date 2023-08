Matri: «L’Inter ha più alternative dell’anno scorso! Sanchez certezza»

L’Inter ha cambiato tanto in questo mercato e l’ultima ufficialità è il ritorno di Sanchez. Per Matri il rientro del cileno è una notizia positiva e, a livello generale, la squadra di Inzaghi è più completa. Il suo pensiero arriva da DAZN.

LE OPZIONI – Rispetto ad altre opinioni, Alessandro Matri ha un giudizio positivo dell’attacco dell’Inter e di Alexis Sanchez: «Per me giocherà più Marko Arnautovic di Marcus Thuram. Lautaro Martinez lo metto quasi al livello di Victor Osimhen, se non superiore, perché è un giocatore con caratteristiche che secondo me può fare prima o seconda punta. Alza molto il livello della coppia d’attacco. Sanchez è una certezza perché nel nostro campionato ha sempre fatto bene, Arnautovic sembra essere diventato maturo tornando leadership e alla prima di campionato ha dimostrato di saper reggere San Siro. A sinistra è andato via Robin Gosens, che non giocava quasi mai, ed è arrivato Carlos Augusto che ha fatto un grande campionato. In difesa secondo me se arriva Benjamin Pavard è un gran rinforzo, l’Inter aggiunge un titolare del Bayern Monaco. A centrocampo è andato via Marcelo Brozovic ma ha aggiunto Davide Frattesi e può inserire Kristjan Asllani. Non vedo l’Inter tanto più scarsa, anzi la vedo con più alternative per assurdo».